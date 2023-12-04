نيللي كريم ناعية أشرف عبد الغفور:”فقدنا إنسان كبير”

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة نيللي كريم على نعي الفنان الراحل أشرف عبد الغفور الذي توفي أمس في حادث سير عن عمر يناهز 81 عامًا، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

منشور نيللي كريم

كتبت نيللي كريم: "إنا لله وإنا اليه راجعون فقدنا فنان وإنسان كبير جدًا الفنان القدير أ/أشرف عبد الغفور ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

مشاركة نيللي كريم في مسرحية “السندباد”



وفي سياق آخر، انضمت النجمة نيللي كريم إلى مسرحية "السندباد"، لتلعب دور البطولة النسائية أمام النجم كريم عبد العزيز، والتي من المقرر عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

يجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية شخص يدعى عمر أبو الهول، والذي يختبئ داخل مقبرة قديمة، هذا اثناء هروبه من المعلم سنوسي، ثم يجد داخل المقبرة سلسلة تعود به إلى زمن السندباد، ويقوم عمر بإنتحال شخصية السندباد وكأنه رجع من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة، ويعيش عمر حياة السندباد ومغامراته وبطولاته، حتى يعرف كيف يعود إلى الزمن الحالي، وتؤثر تلك الرحلة والمغامرة في شخصية عمر وتقوم بتغييره.

أحدث أعمال نيللي كريم



تنتظر الفنانة نيللي خلال الفترة القادمة تصوير فيلم هابي بيرزداي، ويشارك فيه كل من شريف سلامة وحنان يوسف، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ايضا تستعد لبدء تصوير مشاهدها من مسلسلها الجديد، والذي يحمل اسم "فراولة"، وسوف يبدء تصوير مشاهد العمل نهاية ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن تشارك به في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024، تجسد دور ابنة حارس عقار في منطقة الزمالك، وتظهر أيضًا بدور قارئة فنجان، ومع مرور الوقت تصبح خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، كما عرض لها مؤخرًا في السينما فيلم ڤوي ڤوي ڤوي، بطولة محمد فراج تأليف وإخراج عمر هلال، والذي مازال متربع على شباك الإيرادات، وشارك فيه كل من طه دسوقي، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم، فيما ظهرت زوجته بسنت شوقي كضيفة شرف، ورُشح العمل لتمثيل مصر في الأوسكار.

آخر أعمال نيللي كريم



يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "عملة نادرة"، والذي جسدت من خلال أحداثه لأول مرة شخصية إمرأة صعيدية، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، ضم مسلسل "عملة نادرة" مجموعة من الفنانين منهم: جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، أحمد عيد، محمد لطفي،هشام عاشور، مريم الخشت،جومانا مراد، ندى موسى،شارك به الفنان علي الطيب كظهور خاص، والمسلسل من تأليف مدحت العدل واخراج ماندو العدل، وشاركت نيللي كريم، مؤخرًا في فيلم "ع الزيرو" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في السينما، وضم الفيلم عدد من الفنانين منهم چومانا مراد، نيللي كريم، محمد رمضان، الطفل منذر مهران، شريف دسوقي، كما ظهر في الفيلم عدد من النجوم كضيوف شرف، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.