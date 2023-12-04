"الحمدلله على الحب والسيرة الطيبة".. نجل طارق عبد العزيز يوجه رسالة مؤثرة له

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه معتصم عبد العزيز رسالة مؤثرة لوالده الفنان الراحل طارق عبد العزيز، وذلك بعد أسبوع من وفاته، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل “وبقينا اتنين”، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



نشر معتصم نجل طارق عبد العزيز صورة نادرة لوالده في مرحلة الشباب، وعلق عليها قائلًا: "الحمدلله ع الحب الحمدلله ع السيرة الطيبة الحمدلله ع الستر الحمدلله ع الصحة".



واذأردف:"عزائي الوحيد انك عملت اللي كان نفسك فيه يا حبيبي، ربنا يرزقك جناته ويجمعك بأحبابك في جنة الخلد بأمر الحي القيوم الواحد الأحد وإلى لقاء آخر بإذن الله يا حبيبي.. نسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".



الساعات الأخيرة قبل وفاة طارق عبد العزيز

وكان قد أوضح القائمين على العمل أن الفنان طارق عبد العزيز كان يواصل تصوير مشاهده بشكل طبيعي في العمل الفني اليوم وكان بحالة صحية جيدة، لكنه فاجأ بنوبة تعب مفاجئة نحو الساعة الثالثة والنصف ظهرًا تم نقله فورًا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، ولكنه توفي بشكل مفاجئ، سيتم الإعلان عن موعد الجنازة أو العزاء في وقت لاحق.

وفاة طارق عبد العزيز

قد رحل عن عالمنا يوم الأحد 26 نوفمبر، الفنان الراحل طارق عبد العزيز عن عمر يناهز 55 عامًا، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره مسلسل "وبقينا اتنين".



الوسط الفني في عزاء طارق عبد العزيز



وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور العزاء وأبرزهم الفنان القدير صلاح عبد الله، فرغم مرضه إلا أنه حرص على تقديم واجب العزاء بمساندة الفنان محمد جمعة.

كما قام النجوم بتقديم واجب العزاء ومنهم محمد هنيدي، والمخرج خالد يوسف، وأحمد السقا وخالد الصاوي، ورئيس نقابة المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وعضو مجلس نقابة المهن التمثيلية الفنان إيهاب فهمي، ومنى عبد الغني، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، بسنت صيام، رشدي الشامي، أميرة العايدي، والإعلامي عمرو الليثي، ودنيا عبد العزيز، ومروة عبد المنعم، محمد رضوان، أحمد صفوت، رانيا محمود ياسين، كريم محمود عبد العزيز، صبري فواز، اللاعب حسام عاشور، مجدي كامل، كريم الحسيني، كما شهد حرص كلًا من الفنان أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا ويبدو عليهم ملامح الحزن والوقوف لتلقي واجب العزاء.