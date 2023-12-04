آخرهم حلا شيحه..فنانون يُعودون للظهور في التمثيل بعد فترة اعتزال

القاهرة - محمد ابراهيم - عادة ما يعلن العديد من الفنانين اعتزالهم التمثيل في فترات متفاوتة، ولكن تثير عودتهم عن قرارهم بعد فترة وجيزة الانتقادات، وذلك يثير تساؤلات الجمهور عما إذا كان اتخاذهم لذلك القرار هو استراتيجية لجذب الانتباه بعد فترة من الابتعاد.

عودة حلا شيحة للتمثيل مرة أخرى

وتصدرت الفنانة حلا شيحة، التريند مؤخرًا، بعد انتشار أنباء عودتها للتمثيل، بمسلسل “حق عرب”، رغم إعلانها الاعتزال في عام 2021، بعدما عبرت عن غضبها بسبب مشاركتها في فيلم "مش أنا" مع تامر حسني، دفعها ذلك لكتابة منشورًا عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تبرأت فيه من مشاهدها الرومانسية معه.

وبعد أقل من عامين، تعود حلا شيحة عن قرارها وتستعد للموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "حق عرب"، وقد أكد مؤلف المسلسل السيناريست محمود حمدان في تصريحان صحفية له، أنها ستقوم بتجسيد دور البطولة النسائية أمام الفنان أحمد العوضي في المسلسل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.



و في السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني” أبرز الفنانين الذين أعلنوا اعتزالهم لفترة، ثم تراجعوا عن هذا القرار.

ميريهان حسين



في يونيو الماضي، أعلنت الفنانة ميرهان حسين اعتزالها التمثيل بسبب عدم تقدير موهبتها، بعد أيام قليلة، تراجعت عن قرارها وبررت ذلك بأنها كانت تمر بفترة إحباط، وحاليًا، تشارك في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "حق عرب" مع الفنان أحمد العوضي.



إيمان العاصي



في عام 2010، أعلنت الفنانة إيمان العاصي اعتزالها التمثيل بعد مشاركتها في مسلسل "حضرة المتهم أبي"، وكانت في عمر 19 عامًا، حيث ارتدت الحجاب وابتعدت عن التمثيل، وبعد 4 سنوات، عادت مجددًا وتخلت عن قرارها من خلال مسلسل "الأدهم" مع الفنان أحمد عز.

وفي تصريحات تلفزيونية قبل عدة أشهر، كشفت "العاصي" عن مفاجأة اعتزالها، ووصفته بـ "الكذبة"، مشيرة إلى أن السبب الحقيقي وراء اعتزالها كان النجاح الكبير الذي لم تستطع التكيف معه وعدم قدرتها على ممارسة حياتها الطبيعية. لكنها عادت بعد أن أصبحت أكثر نضجًا.

شاركت الفنانة إيمان العاصي في الموسم الرمضاني السابق من خلال مسلسل "جعفر العمدة" مع الفنان محمد رمضان، وضم طاقم العمل عددًا كبيرًا من الفنانين من بينهم هالة صدقي، زينة، منة فضالي، مي كساب، أحمد فهيم، عصام السقا، وغيرهم.

عبير صبري



وفي عام 2002، أعلنت الفنانة عبير صبري اعتزالها التمثيل وارتدائها الحجاب بتأثرها بدعوات لحرمانية الفن، لكنها تراجعت عن قرارها في عام 2005، حيث شاركت في فيلم "أيام الخادمة أحلام" مع الفنان طارق لطفي.

وصرحت عبير بأن قرار عودتها للتمثيل جاء بعد مرحلة نضج وتغيير، مشيرة إلى أن حياة الإنسان ليست دائمة وتتغير بصفة مستمرة، وأن التمثيل يسمح لها بالعيش حياة شخصيات مختلفة.