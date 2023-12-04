طوني خليفة ضيف أسما ابراهيم في "حبر سري"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الاعلامية أسما إبراهيم الاعلامي اللبناني طوني خليفة في حلقتي الخميس والجمعة 7 و8 ديسمبر من برنامج حبر سري علي شاشة القاهرة والناس.

محاور حلقة طوني خليفة في برنامج "حبر سري"

ويتحدث طوني خليفة عن العديد من الأسرار والكواليس خلال الحلقة عن حياته العملية، وحنينه لبلده لبنان، ويكشف عن سبب جرأته في برامجه التليفزيونية، ومتعته في استفزاز ضيوفه.

طوني خليفة يكشف وفاة صديق له بسببه

ويكشف طوني خلال الحلقة عن قصة لصديق له توفي بسببه،قائلًا في برومو الحلقة: "أعتقد بسببي في واحد أتوفى، زرته بعدها أتوفى، وبعدها زرت شخص آخر وأيضًا عمل حادث سير وأتوفى، وفيه حد قالي أنا عايز أروح لطبيب نفسي بسببك".

كما يتحدث طوني خليفة خلال اللقاء عما يجري حاليًا على الساحة الاعلامية، ورأيه في أحداث السابع من شهر أكتوبر.