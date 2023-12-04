مسقط تحتضن مهرجان عين للأفلام القصيرة 24 يناير المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت اللجنة الرئيسة لمهرجان عين للأفلام القصيرة اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم بمقر الجمعية العُمانية للسينما بمحافظة مسقط عن تفاصيل المهرجان في نسخته الأولى والذي تنظمه وزارة الإعلام ممثلة في المديرية العامة للإعلام الإلكتروني في الفترة من الـ 24 إلى الـ 28 من يناير المقبل.

تفاصيل مهرجان عين

ويهدف المهرجان إلى الارتقاء بصناعة الأفلام في سلطنة عُمان ودعم صناع الأفلام والمحترفين والناشئين للإسهام في تطوير صناعة المحتوى الإبداعي.

ويتضمّن المهرجان عددًا من حلقات العمل والندوات المصاحبة التي تهدف إلى بناء المهارات الفنية لصنّاع الأفلام المبتدئين والمحترفين مثل مهارات كتابة السيناريو والتصوير والمونتاج والتقديم، وواقع سوق الأفلام السينمائية في المنطقة والعالم.

وقالت الدكتورة أمل بنت محمد النوفلية المديرة العامة للإعلام الإلكتروني بوزارة الإعلام إن الهدف من إقامة هذا المؤتمر الصحفي لتعريف صناع الأفلام بالمهرجان وتفاصيله والمجالات التي يمكن التنافس من خلالها، والاستماع لملاحظات المهتمين في صناعة الأفلام لمراعاتها في المرات القادمة.



وبينت أنّ شروط المشاركة في المهرجان تتمثل في أن يكون المتقدم للمسابقة عُمانيّ الجنسية، وأن تكون نصوص الأفلام المشاركة مجازة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وأن يكون المتقدم للمشاركة منتجًا أو مخرجًا للفيلم وأن يتحمّل كامل مسؤولية حقوق الملكية الفكرية.



وأوضحت أنّ شروط المشاركة تتمثل أيضًا في أن يكون الفيلم من إنتاج عامي 2022 و2023، وألا يكون الفلم أو جزء منه قد عرضه أو بثه أو توفيره على أي قناة تلفزيونية أو موقع إلكتروني أو عبر الهاتف المحمول أو أي منصة متاحة للجمهور حول العالم، ويجب أن تكون لغة الأفلام هي اللغة العربية " كل اللهجات العُمانية "، ويحق لمنصة عين بث الأفلام الفائزة في المهرجان في تطبيق المنصة والموقع الإلكتروني الخاص بها لمدة خمسة أعوام.

قال صالح بن أحمد المقيمي المدير الفني لمهرجان عين للأفلام القصيرة إنَّ الحاجة إلى تنظيم مهرجان متخصص للأفلام القصيرة برزت بعد تدشين منصة عين الإلكترونية ليشكل رابطًا بين منصة عين كأكبر منصة إلكترونية في سلطنة عُمان وصناع الأفلام العُمانيين.

وأضاف أنّ المهرجان سيشكل بأفلامه رافدًا مهمًّا للمحتوى الإبداعي العُماني، وسيتيح الفرصة لصنّاع الأفلام المحترفين والناشئين للمشاركة بأفلامهم عبر ثلاث فئات رئيسة، وهي: الأفلام الروائية القصيرة من 5- إلى 30 دقيقة، والأفلام الوثائقية القصيرة من 5- إلى 30 دقيقة، وأفلام الأطفال من 5 – 15 دقيقة.

ووضح أنَّ محاور مواضيع المسابقة تمثلت في: المواطنة الصالحة، والسياحة، والشباب والرياضة، والمستقبل التقني، والذكاء الاصطناعي، ومواقع التواصل الاجتماعي، والعلوم والمعارف والقضايا الاجتماعية، ويتم خلالها تناول السلبيات والإيجابيات.



وأشار إلى أنّ جوائز المهرجان بلغت 15 ألف ريالٍ عُماني للأفلام الروائية القصيرة، و11 ألف ريالاٍ عُماني للأفلام الوثائقية و15 ألف ريالٍ عُماني لأفلام الأطفال، مضيفًا أنَّ لجنة تحكيم المهرجان تضم مختصين من: منصة عين في مجال الدراما بوزارة الإعلام، وعضوًا من الجمعية العُمانية للسينما، ومحكّمًا خارجيًّا (خليجي أو عربي)، وممثلًا سينمائيًّا، و"سيناريست" عُمانيًّا، وعضوًا مقررًا.



وسيقام المهرجان في أحد درور السينما بمحافظة مسقط على مدى 3 أيام متتالية، وسيتم عرض من 10 إلى 15 فيلمًا يوميا، وسيكون آخر موعد لتلقي المشاركات 28 ديسمبر الجاري.

حضر المؤتمر الصحفي التعريفي عدد من المسؤولين بوزارة الإعلام، وعدد من الجهات الإعلامية وأعضاء الجمعية العُمانية للسينما وعدد من النقاد وصناع الأفلام.