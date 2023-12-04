نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عايدة فهمي: "فيه مممثل بيذاكر وممثل بليد.. والوسط الفني محترم واللي هيقول غير كده هزعل منه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة عايدة فهمي، أن مسلسل جزيرة غمام من أفضل الأعمال التي قدمتها في مشوارها الفنية، من خلال شخصية العمة مليحة والذي عرض في رمضان 2022.



وتابعت عايدة فهمي، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة:"في ممثل بيذاكر وممثل بليد لأن في ناس بتيجي تعدي ومحدش بياخد بالها منها.. وعجبني الدور في مسلسل جزيرة غمام وحبيت العمل ومسكت فيه بأيدي وسناني ومكانش الدور مكتوب وحكولي الحكاية".

واستكملت عايدة فهمي حديثها بأن هناك فنان جيد وموهوب وهناك فنان يأخذ الفن على هيئة "أكل عيش"، لكن الفكرة في تطور الموهبة، معقبة:"عمري ما طلبت من مخرج أو منتج دور ولا رفعت سماعة تليفون على حد.. لما بيجيلي مشهد في مسلسل بموت نفسي عليه علشان يطلع حلو".

وأشارت عايدة فهمي، إلى أن المخرج حسين المنباوي مخرج عبقري وحققت معه نجاحات كثيرة والفن أصبح شلللية ومصالح بين الفنانين، والدور ينادي على صاحبه، معقبة:"أنا وحسين المنباوي مش أصدقاء على المستوى الشخصي لكن متألفين في العمل ومنسجمين علشان إحنا بنتعب ونشقى على شغلنا".

واختتمت الفنانة عايدة فهمي حديثها قائلة: "الوسط الفني وسط محترم وأي حد هيقول عليه غير كده هزعل منه.. والفنانين دول محترمين أوي وبيجتهدوا وبيتعبوا جدا إلا فيما ندر وده موجود في جميع المجالات".

مواعيد برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.