لم ينتهي من مشاهده.. دور أشرف عبد الغفور في مسلسل نقطة سودا

القاهرة - محمد ابراهيم - توفي الفنان أشرف عبد الغفور قبل أن ينتهي من تصوير آخر أعماله الدرامية والذي يحمل إسم "نقطة سودا" مع أحمد فهمي وناهد السباعي والذي يتم تصويره حاليًا في بيروت، حيث انتهى أشرف عبد الغفور من تصوير جزء كبير من مشاهده في العمل خلال الأسابيع الماضية، ويقوم أشرف عبد الغفور بتجسيد شخصية "سراج" رجل أعمال لديه ابن يجسد دوره مؤمن نور، ويعود من أمريكا إلى مصر بعد مرورة بحادث ما يغير مجرى حياته.

وانتهى أشرف عبد الغفور من تصوير 80% من أحداث دوره في مسلسل "نقطة سودا" ويتبقى له 20%، وبدأ صناع المسلسل في وضع التصورات والاقتراحات حول معالجة باقي مشاهده وسيتم اجراء تعديلات على السيناريو بما يناسب عدم وجود الشخصية وذلك في إطار الدراما.

وفاة أشرف عبد الغفور

يشار إلى أنه أعلن مساء أمس الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث سير لحادث سير مروع بالشيخ زايد على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، عن عمر يناهز 81 عامًا.

كما كشف أشرف زكي، عن نجاة زوجة الفنان أشرف عبد الغفور، من الحادث، ولكنها في حالة خطر، وتواجد نجوم الفن لمساندة ريهام عبد الغفور في وفاة والدهها ومنهم سوسن بدر وأحمد السعدني وإيهاب فهمي وسلوى محمد علي.

حضور جنازة أشرف عبد الغفور

وحرص العديد من نجوم الفن على حضور جنازة أشرف عبد الغفور وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير ومنهم محمد علي رزق وحنان مطاوع ووفاء عامر ومحمد رياض وأحمد بدير وطارق النهري وإياد نصار وسيد رجب، وسهير المرشدي، وأحمد السعدني وإيهاب فهمي، وماجدة زكي، أحمد سلامة، محمد أبو داوود، محمود عامر.

نعي نقابة المهن التمثيلية

وتنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة الفنان القدير أشرف عبد الغفور نقيب المهن التمثيلية الأسبق؛ والذي توفي اليوم الأحد.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الادارة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

آخر أعمال أشرف عبد الغفور

يذكر أن آخر أعمال أشرف عبد الغفور كان مشاركته في مسلسل رشيد الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023 برفقة ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور.