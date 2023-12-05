نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يحيى الفخراني: أشرف عبد الغفور مثال حي لاحترام المهنة.. وهذه كانت رسالتي له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث النجم الكبير يحيى الفخراني، عن كواليس أول لقاء جمع بينه وبين الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، قبل ما يقرب من 50 عاما، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر قناة CBC.

وقال يحيى الفخراني: "أنا عرفته سنة 1974 في مسرحية كان بيعملها على المسرح القومي، وكان نبيل الحلفاوي بيشتغل في المسرحية وأخذ إجازة وكنا أصدقاء، فطلبوا مني أعمل الدور بداله وعملته وعرفت أشرف عبد الغفور، ومن يومها وأنا أتمنى في كل عمل يكون في دور مناسب له ويسعدني ويشرفني وجوده".

يحيي الفخراني: أشرف عبد الغفور مثال حي لاحترام المهنة

وأشار يحيى الفخراني إلى الصفات التي لمسها في علاقته بأشرف عبد الغفور قائلا: "أشرف الله يرحمه مثال حي لاحترام المهنة والالتزام غير المسبوق، وإنسان في التعامل أخلاقه عالية جدا، ورأيي إنه أورث بنته ريهام هذه الصفات وأنا أشتغلت معاها، وعزاؤنا إن أعماله موجودة وإنه شخصية عظيمة جدا وترك لنا حد من ريحته".

وعن نصيحه الفنان يحيى الفخراني للراحل أشرف عبد الغفور ذات مرة، بالتخلي عن الشعر المستعار "الباروكة" قائلا: "كان دايما يلبس باروكة، ومرة قلت له جرب تقلع الباروكة في الدور وعمل ده علطول، ومن بعدها بقى لا يهتم بالباروكة وبقى أحلى".

جنازة الفنان أشرف عبد الغفور

وحضر جنازة الفنان الراحل بمسجد الشرطة كل من: الفنانة علا رشدي، أحمد رزق، سيد رجب، الإعلامي عمرو الليثي، إيهاب فهمي، نهال عنبر، أشرف زكي، فتوح أحمد، أحمد بدير، محمد الصاوي، محمد محمود عبد العزيز، عمرو محمود ياسين، أحمد ماهر، وفاء عامر، سامح الصريطي، شيرين

ويقام عزاء الفنان أشرف عبد الغفور غدا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ورافقت الفنانة ريهام عبد الغفور جثمان والدها ودخلت في نوبة بكاء عقب وصول الجثمان.

مسلسل رشيد

ويذكر ان مسلسل رشيد آخر أعمال أشرف عبد الغفور، والذي جمعه بابنته ريهام الغفور، وشارك في المسلسل أيضا عدد من النجوم منهم، محمد ممدوح، تامر نبيل، خالد كمال، حسن العدل، فيما يظهر صلاح عبد الله وهالة صدقي ضيفَي شرف، والعمل من إخراج مي ممدوح، وقدم أشرف عبد الغفور خلال مسلسل “رشيد” شخصية “أشرف المهندس”، ودارت قصة العمل في إطار اجتماعي تشويقي يعتمد على الجريمة، إذ يُتهم محمد ممدوح في جريمة قتل خلال العمل، ويعيش قصة حب مع ريهام عبدالغفور، ويُلقى القبض عليه ليلة زفافه على «ريهام»، وتقع الأحداث في حقبتين زمنيتين مختلفتين، بينهما 15 عامًا.