نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى إش إش: "ماجد المصري عشرة عمري ووالد أبنائي.. ولم أتزوج مرة أخرى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة "منى إش إش " في حوارها ببرنامج "بنت البلد" عبر قناة Ten عن السنوات التي جمعتها بطليقها الفنان ماجد المصري حيث استمر زواجهما ٨ سنوات، ولم تتزوج مرة أخرى بعد قصة حبهما القوية.

وتابعت منى ان بدايتها الفنية هي والفنان ماجد المصري حيث كانت بإحدى الفرق الموسيقية.

وأوضحت أن زوجة ماجد المصري الحالية تنزعج من حديثها عن قصة الحب التي جمعت بينهما وفترة زواجهما.

وأضافت إنه ا هي وطليقه ماجد المصري استمرت علاقتهما بعد الطلاق كزملاء عمل ووالد لأبنائهما.. ولكن مؤخرًا حدثت بعض الخلافات بينهما سببها المجاملات الصحفية بحفل زفاف أبنائهم.

آخر أعمال ماجد المصري مسلسل حدث بالفعل

يذكر ان آخر أعمال ماجد المصري مسلسل حدث بالفعل حكاية ريش أبيض الذي تدور أحداثه على مدار 3 حلقات، ويلعب الفنان ماجد المصري دور دكتور يدعى راجح مظهر، وتكون زوجته هي الفنانة بسمة خلال الأحداث وتكون هي الممسكة بزمام الأمور في منزلهما، ولكن بعد نشوب العديد من الخلافات بينهما تتفاجئ بسمة بإعجاب زوجها بفتاة أخرى.

تعرف على أبطال حكاية ريش أبيض





حكاية ريش أبيض بطولة، ماجد المصري، بسمة، رنا رئيس، سينتيا خليفة، والمسلسل من تأليف فادي النجار، إخراج هشام الرشيدي، وإنتاج حاتم سمعان ومحمد حسين.