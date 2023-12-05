إلهام شاهين: أشرف عبد الغفور كان فنان صاحب رسالة ونقيب رائع للفنانين

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة إلهام شاهين أن إرث الفنان أشرف عبد الغفور سيظل حاضرًا من خلال أعماله الجميلة، حيث ستظل مصدر إعجاب للأجيال القادمة، وذلك خلال مكالمة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2.

وتابعت إلهام شاهين: "الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة، هو إنسان جميل ومحترم وصادق وفنان كبير، وقدم الكثير في أدواره الهادفة المحترمة، وفنان صاحب رسالة وكان نقيب رائع للفنانين".

وحرصت إلهام شاهين علي تقديم التعازي لأسرة الفنان القدير الراحل قائلة: "كلنا نقدم العزاء لعائلته، وبالأخص الفنانة الجميلة حبيبتي وأختي ريهام عبد الغفور، وأقول لها ربنا يصبرها ويصبر كل محبيه وجمهوره".

وردا على سؤال كيف رأت الحضور الكبير من الفنانين في جنازة أشرف عبد الغفور، قالت إلهام شاهين: "أكيد هو غالي علينا كلنا، وأكيد هنفتقده، لكن الفنان لا يرحل لإنه بيفضل موجود بأعماله الفنية الجميلة، وأجيال وراء أجيال تشوفها وتستمتع بها".

عزاء الفنان أشرف عبد الغفور

وحضر جنازة الفنان الراحل بمسجد الشرطة كل من: الفنانة علا رشدي، أحمد رزق، سيد رجب، الإعلامي عمرو الليثي، إيهاب فهمي، نهال عنبر، أشرف زكي، فتوح أحمد، أحمد بدير، محمد الصاوي، محمد محمود عبد العزيز، عمرو محمود ياسين، أحمد ماهر، وفاء عامر، سامح الصريطي، شيرين

مسلسل رشيد

ويذكر ان مسلسل رشيد آخر أعمال أشرف عبد الغفور، والذي جمعه بابنته ريهام الغفور، وشارك في المسلسل أيضا عدد من النجوم منهم، محمد ممدوح، تامر نبيل، خالد كمال، حسن العدل، فيما يظهر صلاح عبد الله وهالة صدقي ضيفَي شرف، والعمل من إخراج مي ممدوح، وقدم أشرف عبد الغفور خلال مسلسل “رشيد” شخصية “أشرف المهندس”، ودارت قصة العمل في إطار اجتماعي تشويقي يعتمد على الجريمة، إذ يُتهم محمد ممدوح في جريمة قتل خلال العمل، ويعيش قصة حب مع ريهام عبدالغفور، ويُلقى القبض عليه ليلة زفافه على «ريهام»، وتقع الأحداث في حقبتين زمنيتين مختلفتين، بينهما 15 عامًا.