نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عايدة فهمي: التيك توكرز لن يصبحوا فنانين أبدًا والفن لا يحتاج إليهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة عايدة فهمي، عن مشاكل التيك توكر مروان بعد اعتقاله، حيث قالت: "مين هو الشخص المشهور بالمشاكل الآن، هل هو مروان أم عايدة فهمي؟ إنه معروف في الشارع، ويظهر في صور في أماكن مختلفة، ولديه شهرة واسعة"،.

وأعربت خلال حوارها في برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل والمذاع عبر فضائية "صدى البلد 2" عن أمنياتها للتيك توكر مروان بالتقدم وقالت: "ربنا يزيده من نعيمه، ولكن لا أستطيع اتباع طريقتهم، يجب عليهم الابتعاد عن الفن لأن الفن لا يحتاج إليهم، ونحن لدينا نقابة قوية تدير الأمور، التيك توكرز لن يصبحوا فنانين أبدًا، وأنصحهم بالحلم ومشاهدة كيف تعاملهم دكتور أشرف زكي".

وتابعت عايدة فهمي، أنها قدمت أعمال لا يستطيع أحد أن ينافسها وتسير في إتجاه مختلف لكي تكون مميزة عن فنانات جيلها، كما أن الفنانة حنان مطاوع موهوبة ولم تقدم كل ما لديها حتى الآن وما زالت في سلم الصعود، وسوف تغير من اختيارتها خلال الفترة الأخيرة، وريهام عبد الغفور فنانة رائعة وينطبق عليها مثل "إبن الوز عوام".

واختتمت حديثهت قائلة، أنها تتلمذت على يد الفنان الراحل أشرف عبد الغفور في الإذاعة والتلفزيون وتعلمت منه أشياء كثرة وهو قدوة بالنسبة لها ولأشخاص كثيرون كما ان ابنته ريهام عبد الغفور موهوبة مثل والدها