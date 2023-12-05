نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأخ سند لشقيقته".. أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "العودة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي احداث الحلقة السابعة من مسلسل “ العودة ” كما تم تداول بعض المشاهد والتي كان أبرزها مشهد حسن وشقيقته ندي وفي هذا التقرير يرصد “دوت الخليج الفني” أبرز أحداث الحلقة السابعة.

مسلسل العودة

أبرز أحداث الحلقة السابعة

وجاءت أحداث الحلقة بمشهد تذكير وهو الذي يجمع بين الأصدقاء وهما يحيي وعز، وفي هذا المشهد يطلب عز من يحيي الهروب قبل الإمساك به وقتلها وإذا أمسك به لا يأتي سيرة عنه.

ونذهب في مشهد آخر وهو يريد حسن العمدة الزواج من هناء لأنه كان يحبها منذ قديم الزمان، ويحاول الإفصاح عن مشاعره بشكل غير مباشر.

وفي منزل العمدة يذهب حسن إلي شقيقته ندي ويطلب منها السماح عن ما فعله إتجاهها ويؤكد عليه بأن يجب أن تعلم أنها كالأميرات، الجميع يأتي إليها وهي لا تصغي إليهم.

وفي مشهد آخر في منزل العمدة تتطلب والدة حسن هناء أن تأتي إليها وعندنا تأتي تبدأ في الإساءة والتوبيخ بيها وتحزن هناء وتسير إلي العمدة وتخبره عن ما حدث من والدته.

ونذهب إلي هاشم الذي يحاول إقناع كيان وياسمين التناول عن المزرعة ولكن يرفضان رفضًا تام.

وفي منزل آدم تتجه الشرطة إليه لأن وصل إليها بلاغ بأن يوجد لدي آدم عملة مزورة.