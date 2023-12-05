صفاء الطوخي تتعاقد على "بيت الرفاعي".. رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت النجمة صفاء الطوخي مؤخرًا على على المشاركة في مسلسل بيت الرفاعي، مع النجم أمير كرارة، والذي من المقرر عرض في الموسم الرمضاني المقبل 2024.



تفاصيل شخصية صفاء الطوخي في بيت الرفاعي





وتجسد صفاء خلال أحداث المسلسل شخصية والدة النجم أمير كرارة، ومن المقرر أن يجسد الفنان سيد رجب دور والده.





أحداث مسلسل بيت الرفاعي





وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي، ومسلسل بيت الرفاعي كان يحمل في البداية اسم مبدئي حرب طروادة، ومكون من 30 حلقة، وتعاقد على المشاركة في بطولته حتى الآن أمير كرارة، أحمد رزق، وسيد رجب، فيما تواصل الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات معباقي أبطاله، والعمل من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد والإخراج لـ أحمد نادر جلال.





أحدث أعمال صفاء الطوخ

يُعرض حاليًا لـ صفاء الطوخي مسلسل العودة بطولة الفنان شريف سلامة على شاشة قناة dmc ومنصة watch it، وبدأ عرضه منذ يوم26 نوفمبر.

ويشارك في المسلسل العديد من الفنانين مع صفاء الطوخي وشريف سلامة، منهم: تارا عماد، وليد فواز، تامر نبيل، عصام السقا، عايدةفهمي، حمزة العيلي، ويعد المسلسل من تأليف محمد فضل، أمين جمال، أحمد أبو زيد، وتحت قيادة المخرج أحمد حسن.





آخر أعمال صفاء الطوخي





ويذكر أن آخر مسلسل وعود سخية هو آخر أعمال صفاء الطوخي، الذي شاركت به في رمضان 2023 مع الفنانة حنان مطاوع، وشارك بهالعديد من الفنانين، منهم: محمد الصاوي، محمد رضوان، سلوى خطاب، لبنى ونس، تيسير عبد العزيز، مروة أنور، أحمد والي، نبيل نورالدين، أحمد كشك، نور محمد.