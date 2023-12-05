"حارس إلهام شاهين يكشف أسرارها المثيرة في لحظات خاصة لا يعلم بها أحد"

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الرياض - روايدا بن عباس - إلهام شاهين تشارك صورًا من جولتها في سيدي بوسعيد بتونس

شاركت النجمة إلهام شاهين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا جديدة لها من جولتها الأخيرة في منطقة سيدى بوسعيد بتونس. وعلقت الفنانة إلهام شاهين على صور جولتها قائلة: "جولة رائعة في سيدي بوسعيد، أجمل المناطق السياحية في تونس".

مسيرة فنية ناجحة

بدأت إلهام شاهين حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية "حورية من المريخ". ثم قدمت العديد من المسرحيات المشهورة مثل "قنبلة الموسم" و"المتحذلقات" و"المصيدة" و"بستان الوهم" و"النسانيس".

انطلقت إلهام شاهين في مجال السينما بفيلم "أمهات في المنفى" عام 1981، ومن ثم قدمت فيلم "العار" عام 1982 الذي كان بدايتها الحقيقية وبداية معرفة الجمهور بها. في فترة الثمانينات، قدمت إلهام شاهين العديد من الأفلام الناجحة والمحبوبة للجمهور.

حياة شخصية غامضة

بخلاف حياتها الفنية، فإن حياة إلهام شاهين الشخصية غير معروفة للكثيرين. ولكن حارس الفيلا التي تسكن فيها كشف بعض المعلومات عنها. أكد أن إلهام إنسانة معطاءة وتحب فعل الخير وتقديم المساعدة للمحتاجين، خاصة في شهر رمضان المبارك حيث تقدم الكثير من الصدقات في السردون علم أحد.

جوائز وتكريمات

حصلت إلهام شاهين على العديد من الجوائز المصرية والعالمية عن أفلامها المميزة. وقد أطلق عليها البعض لقب "صائدة الجوائز".

نجاحات مستمرة

تستعد إلهام شاهين حاليًا لعدة أعمال سينمائية وتلفزيونية جديدة، بما في ذلك فيلم "يوم للستات" ومسلسل درامي جديد. تعتبر إلهام شاهين إحدى النجمات البارزات في الساحة الفنية المصرية والعربية، وتحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور