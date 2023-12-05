نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. شيماء سيف تنضم لأبطال "المسكوت عنهم" (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت النجمة شيماء سيف على المشاركة في بطولة المسلسل الكويتي الجديد “المسكوت عنهم”، المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل 2024.

مسلسل المسكوت عنهم





ونشر المخرج الكويتي مناف عبدالله صورة له برفقة شيماء سيف عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق عليها: “الفنانة النجمة شيماء سيف، في مسلسل المسكوت عنهم يا أهلًا وسهلًا”.





وأعادت شيماء نشر الصورة برفقة المخرج الكويتي مناف عبدالله، والفنانة الكويتية أبرار أبو يوسف أحد أبطال العمل، خلال كواليس تصويرالمسكوت عنهم، لترد عليه قائلة: “يارب النجاح يا أغلى غالي يا مخرجنا الكبير”.





أبطال المسكوت عنهم





المسكوت عنهم من بطولة الفنان عبدالله بوشهري، والفنانة شجون الهاجري وليالي دهراب وآخرون، ومن تأليف محمد النشمي، وإخراج مناف عبدالله.





أحدث أعمال شيماء سيف





وكانت قد تعاقدت الفنانة شيماء سيف مؤخرًا على المشاركة في أحداث مسلسل "شغل فنادق" مع الفنانين عمرو يوسف، وروبي.





أحداث شغل فنادق





تدور أحداث العمل حول فتاة صعيدية تلجأ إلى الحيلة، والنصب من أجل الثراء السريع، وتحدث المفاجأة عندما تلتقي برجل يقوم أيضًابعمليات نصب مما يقربهما، وتنشأ بينهما علاقة قوية تحدث من خلالها العديد من المفارقات المختلفة التي تدور في إطار تشويقي لا يخلومن الكوميديا.

يشارك في البطولة أحمد مالك، أحمد فهيم، ريم سامي، وجاري اختيار باقي أبطال العمل، والمسلسل قصة وسيناريو وحوار وإخراج محمدسامي، ومن المقرر أن يدخل العمل السباق الرمضاني المقبل.





آخر أعمال شيماء سيف





يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيماء سيف هو مسلسل 1000 حمدلله على السلامة وشارك في الموسم الرمضاني الماضي 2023 وقامببطولته عدد كبير من الفنانين منهم يسرا، شيماء سيف ومايان السيد وآدم الشرقاوي وعنبة وعدد آخر من الفنانين.