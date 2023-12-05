انت الأن تتابع خبر العرض الأول لفيلم هجان في مهرجان البحر الأحمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفل أبطال الفيلم السعودي "هجان" الذي يشارك في مسابقة روائع عربية بعرضه الأول عربيا، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي يستمر حتى التاسع من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي.



وحضر العرض الأول للفيلم مخرجه أبو بكر شوقي، والمنتجان محمد حفظي وماجد زهير سمان وأبطال الفيلم عبد المحسن النمر، عمر العطاوي، الشيماء طيب، عزام النمر، تولين بربود وإبراهيم الحساوي.



ومن المقرر أن يكون العرض الثاني للفيلم الثلاثاء الخامس من ديسمبر/كانون الأول، في صالة "فوكس 5- ريد سي مول جدة ".



وكان فيلم "هجان" قد حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، في سبتمبر/أيلول الماضي، ويعتبر أحدث إنتاجات كلا من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) وفيلم كلينك من إنتاج محمد حفظي وماجد زهير سمان، وشاركت في الإنتاج رولا ناصر، وخدمات الإنتاج في المملكة العربية السعودية من قبل Yellow Camel .