نبيلة عبيد عن تكريمها في مهرجان البحر الأحمر: ”له طعم تاني مختلف”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 08:30 صباحاً - أعربت النجمة نبيلة عبيد عن سعادتها الكبيرة، لتكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقام في المملكة العربية السعودية.

وقالت نبيلة خلال لقائها في برنامج عرب وود: "تكريمي في مهرجان البحر الأحمر له طعم مختلف، أنا اتكرمت كتير عن كل أفلامي لكن هنا التكريم والاستقبال وحضور النجوم العالميين غير، كا حاجة معمولة بدقة".

وقالت نبيلة خلال لقائها مع برنامج عرب وود: “شايفة في طفرة حاصلة في حاجة حلوة جدا حاصلة وبتحصل وإن شاء الله كل حاجة تبقىعلى خير”.

وتابعت: “ أنا سعيدة بالتطور اللي حصل ده كل ما بشوف حاجة بلاقي فيها تطور فببقى سعيدة ومبسوطة بيه”.

تكريم نبيلة عبيد في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

حضرت نبيلة عبيد الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة لاستلام تكريمها، وذلك بحضور العديد من الفنانين منهم الفنانة ليلى علوي، أمينة خليل، آسر ياسين، وغيرهم من النجوم.