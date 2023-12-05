كارول سماحة: صعب نحتفل بالعيد وأهلنا في غزة بيذبحوا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 08:30 صباحاً - أعربت الفنانة كارول سماحة، عن حزنها الشديد، بسبب الأحداث الجارية في غزة، وذلك من خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات إكس تويتر سابقًا.

وكتبت كارول قائلة: "العيد هذه السنة صعب... صعب نحتفل بوقت أطفالنا وأهلنا بـ غزة عم يتعرضوا لمدابح علنية قدام عيون العالم والكل ساكت”.

وجهت الفنانة كارول سماحة رسالة إلى قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات إكس تويتر سابقًا.

وكتب كارو في رسالتها قائلة: ""‏وحشية وإجرام ما إلهن مثيل.. استهداف المراسلين والصحفيين هو أكبر إثبات على حقارةالعدو الكاذب وكل محاولاته لقمع الحريات وإخفاء الحقيقة الله يرحم شهداء الحقيقة ويشفي كل الجرحى.