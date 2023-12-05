انت الأن تتابع خبر ماذا حصل بين ظافر عابدين ولبلبة ونبيلة عبيد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حضر الفنان ظافر العابدين، عرض فيلم "إلى ابني" من بطولته وإخراجه، والذي عرض ضمن الدورة الثالثة من "مهرجان البحر الأحمر السينمائي" بحضور مجموعة كبيرة من النجوم.



وعبرت النجمة لبلبة عن إعجابها بفيلم ظافر عابدين ولم تتمالك دموعها وهي تهنئ النجم التونسي فبكت متأثرة بتفاصيل الفيلم وقصته.



وظهرت النجمة المصرية في مقطع فيديو ببرنامج Arabwood وهي تحتضن ظافر وتعبّر له عن مدى تأثرها بأحداث الفيلم، وتقول له: "مبروك يا حبيبي موتني من البكاء، فرحانه بيك جداً الفيلم بيخاطب المشاعر بشكل نقي جداً أنا مش عايزة أبكي".



كذلك التقت النجمة نبيلة عبيد بالنجم التونسي وحرصت على احتضانه بلطافة وعبّرت عن إعجابها الكبير به وقالت بعفوية: "أنا من المعجبات بك، أنا متابعاك وإنت بس تنزل مصر اعتبر إنه عندك أخت وبيت موجودين" .