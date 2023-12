انت الأن تتابع خبر موعد اعتزال نيكولاس كيدج.. صدمه كبيرة للجمهور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر موعد اعتزال نيكولاس كيدج النجم الأمريكي من أكثر الأشياء الذي لفتت انتباه الجميع لها، والتأكيد على أنه يفكر في أن يبتعد عن السينما أثناء الفترة الماضية وتجربة بعض الأشياء الذي لم يفعلها من قبل طوال مسيرته الفنية على مدار السنوات.

موعد اعتزال نيكولاس كيدج

وكشفت موعد اعتزال نيكولاس كيدج وقال في موقع “Variety”، قائلاً “أشعر أنني قلت كل ما أريد قوله على شاشة السينما، وأعتقد أنني طورت أدائي الفني قدر المستطاع، أمامي 3 أو 4 أفلام وسأقول وداعا بنبرة صوت عالية”.

واستكمل النجم العالمي حديثة بشكل مؤثر قائلاً “بصراحة شديدة أريد أن أقضي بعض الوقت مع عائلتي، والدي توفي وهو في الـ 75 من عمره وعندما قمت بالعملية الحسابية اكتشف أنه من المرجح لدي 15 عامًا للحاق به”.

آخر أعمال نيكولاس كيدج

ويشارك حالياً نيكولاس كيدج في فيلم Dream Scenario، وهو التي تدور أحداثه حول شخصية بول ماثيوز الأستاذ الجامعي، وهو الذي تنقلب حسابته بشكل كامل عندما يظهر في أحلام عدد كبير من الأشخاص، وتتوالي الأحداث في الظواهر أمام جميع المشاهدين.

وتغيرت تماماً ملامح نيكولاس في شخصيته في فيلم Dream Scenario، وهو الذي يعمل على تجسيد شخصية أستاذ جامعي يوضع في محبط كلام الكثير من الأشخاص، وهذا بعدما أصبح يظهر بشكل وطريقة عشوائية في نومه، وأما عن الفيلم فهو من إخراج كريستوفو بورجلي والذي اشتهر كثيراً بأنه أخرج عدد كبير من الأعمال الرائعة والمميزة ومن أهمها ما يلي sick of myself، drib، dream scenario، former cult member hears music for the first time، whateverest وعدد كبير من الأفلام الأخرى التي حصلت على نسب مشاهدة كبيرة.