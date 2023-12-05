نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي وتشييع جثمانها عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحلت عن عالمنا منذ قليل المنتجة ناهد فريد شوقي، وأعلنت عن ذلك الخبر الفنانة آية سماحة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

منشور آية سماحة

كتبت آية سماحة منشورًا قالت فيه:" لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ناهد فريد شوقي، إن لله وإن إليه راجعون، صلاة الجنازة عصرًا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد.

معلومات عن ناهد فريد شوقي

ولدت المنتجة ناهد فريد شوقي يوم 25 ديسمبر عام 1950، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، وهي أيضًا شقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي، وهي والدة الفنانة ناهد السباعي.