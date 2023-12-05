انتشار مقطع فيديو قديم لعامر خان يهاجم أفلام مثل Animal

القاهرة - محمد ابراهيم - وسط ما حققه فيلم Animal الجديد لرانبير كابور من انتشار ونجاح واسع، ظهر مقطع فيديو قديم للنجم عامل خان، يتحدث خلاله عن المحتوى السينمائي الاستفزازي وعيوبه.

ووفق ما ذكره إنديا توداي، الفيديو ظهر به عامر خان معارضا للمحتوى الغير لائق على شاكلة فيلم رانبير الذي تم الترويج له كأكثر أفلام بوليوود دموية.

وفي حوار سابق له على هامش الحملة الترويجية لفيلم Animal، تحدث النجم رانبير كابور عن الاسلوب الذي يرى به فيلمه، مقارنة بأعمال سابقة شهيرة في عالم هوليوود.

ووفق إنديا توداي، قام رانبير بوصف الفيلم في حواره، بأنه عبارة عن نسخة عائلية للكبار فقط من فيلم بوليوود الشهير للنجم شاه روخ خان Kabhi Khushi Kabhie Gham.

طرح الملصقات الترويجية

و في إطار الحملة الترويجية المخصصة للفيلم الجديد "Animal" للنجم الهندي رانبير كابور، من المقرر أن يتم عرض مقاطع مميزة على برج خليفة.

ووفقًا للمعلومات المذكورة في موقع India Today، سيتم عرض مشاهد من الفيلم الأصلي، لم تُدرج في النسخة الرسمية، وذلك كجزء من استراتيجية الترويج.

كما وتم إصدار أغنية ترويجية جديدة بعنوان "Papa Meri Jaan"، أداء الفنان Sonu Nigam، كجزء من الحملة الترويجية للفيلم.

وقد تم اختيار هذا التوقيت لإطلاق الأغنية بناءً على احتفالات يوم الطفل في الهند، حيث تستعرض الأغنية العلاقة بين الأب وابنه، الذي يجسده رانبير في الفيلم.

تفاصيل عن الفيلم

وفيما يتعلق بتفاصيل الفيلم، تستمر التسريبات حول "Animal"، حيث قرر رانبير كابور تقديم تنازل في أجره من أجل الحصول على نسبة من الأرباح، وهو اختيار سبق وأن اتبعه نجوم بوليوود في محاولة لتوقع نجاح العمل قبل إصداره بشكل رسمي.

وكان قد طرح الممثل الهندي الكبير رانبير كابور بوستر ترويجي جديد يظهر للمرة الأولى لفيلمه المنتظر Animal.

ووفق موقع إنديا توداي، اعلن رانبير مع طرحه للبوستر الترويجي للفيلم، أن الاعلان التشويقي الأول سيطرح بحلول يوم 23 سبتمبر الجاري الذي يزامن عيد ميلاد رانبير.