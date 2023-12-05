«الراديو 9090» يحصد جائزة أفضل محتوى إذاعي خلال رمضان في استفتاء ديرجيست

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أحمد جودة - القاهرة - حصد "الراديو 9090" جائزة أفضل محتوى إذاعي خلال شهر رمضان 2023 في استفتاء مجلة ديرجيست.

انجاز جديد لراديو 9090

وأعربت الصفحة الرسمية للراديو 9090، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن شكرها لمستمعي الراديو 9090.

ويعد هذا الفوز إنجازًا جديدًا يضاف إلى رصيد الراديو 9090، والذي يحرص دائمًا على تقديم محتوى إذاعي متميز يلبي احتياجات المستمعين.

ويعود الفضل في هذا الفوز إلى تنوع أفكار وبرامج الراديو 9090، والتي تنوعت بين البرامج الفنية والثقافية والترفيهية، إضافة إلى المسلسلات الإذاعية.

الإعلامي عبدالفتاح مصطفى

وفي هذا الصدد، قال الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي للراديو 9090، إن هذا الفوز هو ثمرة جهد فريق عمل الراديو 9090 الذي حرص على تقديم محتوى مميز يلبي احتياجات المستمعين.

وأضاف مصطفى، أن الراديو 9090 يسعى دائمًا إلى التجديد والتطوير، وتقديم محتوى يلبي متطلبات العصر.

معلومات عن راديو 9090

يذكر أن الراديو 9090، قدم خلال شهر رمضان، العديد من البرامج والتي تنوعت بين الفنية والثقافية والترفيهية إضافة إلى المسلسلات الإذاعية، والتي نالت إعجاب متابعي الراديو 9090.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن الراديو 9090 يحظى بشعبية كبيرة بين الجميع، وهو ما يعكسه حصوله على جائزة أفضل إذاعة في مصر كل عام في استفتاء مجلة دير جيست، كما أنه يحصد العديد من الجوائز الأخرى في مختلف المسابقات.

وهذا يؤكد أن الراديو 9090 يستحق مكانته كأحد أهم الإذاعات في مصر، ويؤكد حرصه على تقديم محتوى إذاعي متميز يلبي احتياجات المستمعين.