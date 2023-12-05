نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتمنى أن تستطيع التعايش مع أزمة فراق أقرب الناس إلى قلبها.. ماجدة خير الله توجه رسالة مؤثرة لناهد السباعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الناقدة ماجدة خير الله، على نعي المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، وقامت بتوجيه رسالة مؤثرة لابنتها الفنانة ناهد السباعي، متمنية أن تستطيع التعايش مع ازمة فراق اقرب الناس إلى قلبها، بالعمل والتفكير في مستقبلها الفني بشكل مختلف، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

منشور ماجدة خير الله

نشرت ماجدة خير الله صورة للمنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي جمعتها بابنتها الفنانة ناهد السباعي، وعلقت عليها قائلة: "قلبي مع الفنانة الشابة ناهد السباعي، فقد كانت شديدة الالتصاق بأمها ناهد فريد شوقي، وكانت تتراجع عن الزواج في اللحظات الأخيرة حتي لاتبتعد عنها".

كانتا مثل توأم ملتصق.. رسالة مؤثرة من ماجدة خير الله لناهد السباعي

وتابعت: "كانتا مثل توأم ملتصق، وقد قابلتهما معا، منذ عامين في مهرجان أسوان لأفلام المرأة في ندوة لتكريم المنتجة الكبيرة الراحلة ناهد فريد شوقي، وكانت تتمتع وقتها بكامل لياقتها الذهنيه والصحيه وتتحدث بوعي عن مشاكل الإنتاج السينمائي والتليفزيوني، تلك المشاكل التي اوقفتها عن استكمال دورها كمنتجة".

وأضافت:" أتمنى أن تستطيع ناهد السباعي التعايش مع أزمة فراق أقرب الناس إلى قلبها، وتنهمك في العمل وتفكر بشكل مختلف في مستقبلها الفني فهي تتمتع بالموهبة والحضور وقد حصلت على جائزة تمثيل عن دورها الصعب في فيلم يوم للستات، ولعبت دورًا شديد التميز في مسلسل منورة بأهلها، للسيناريست المبدع محمد أمين راضي، والمخرج الكبير مقامًا يسري نصر الله".

ماجدة خير الله عن رحيل ناهد فريد شوقي:فقدان الأم مأساة حقيقية لن يعوض غيابها مخلوق

واختتمت:" أعرف أن فقدان الأم الصديقة مأساة حقيقية،لن يعوض غيابها مخلوق، ولكن الانسان يستطيع أن يتعامل ويتعايش مع الألم ويجعل منه، دافعًا للإستمرار في تلك الحياة بكل قسوتها وحنانها".