بهذه الكلمات.. فتحي عبد الوهاب ينعي ناهد فريد شوقي

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان فتحي عبد الوهاب على نعي المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا منذ قليل عن عمر يناهز 73 عامًا، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حيث نشر صورة لها، وعلق عليها قائلًا:" وفاة السيدة ناهد فريد شوقي.. ربنا يرحمها ويصبر أسرتها".



وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي

وكانت قد أعلنت خبر وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي، الفنانة آية سماحة، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا قالت فيه:" لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ناهد فريد شوقي، إن لله وإن إليه راجعون، صلاة الجنازة عصرًا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد".

مشاركة فتحي عبد الوهاب في مسلسل “الحشاشين”

وفي سياق آخر، يشارك الفنان فتحي عبد الوهاب في دراما رمضان المقبل 2024 بمسلسل "الحشاشين"، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عيد، نيقولا معوض، سامي الشيخ، نور إيهاب، سارة الشامي، ميمي جمال، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي



ما هي قصة مسلسل "الحشاشين" ؟



وتدور قصة مسلسل «الحشاشين»، حول جماعة الحشاشين ومؤسسها «حسن الصباحي» وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث ينتاول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة أشتهرت في ذلك العصر بالقيام بإغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

وترجع الحقبة الزمنية للمسلسل إلي القرن الحادي عشر حول البطل حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين الذي يقوم بدوره الفنان كريم عبدالعزيز، ويروي العمل تفاصيل حدثت في تلك الحقبة الزمنية عن أباطيل وأبطال من وحي التاريخ من تأليف الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال.