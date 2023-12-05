نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السلام لأمي أمانة.. بكلمات مؤثرة أحمد جمال سعيد ينعي خالته ناهد فريد شوقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان أحمد جمال سعيد خالته المنتجة ناهد فريد شوقي التي رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 72 عامًا، ومن المقرر تشييع جثمانها بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك حسب ما أعلنت زوجة ابنها الفنانة آية سماحة.

منشور أحمد جمال سعيد



ونشر أحمد جمال سعيد عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له برفقة ناهد فريد شوقي، وعلق عليها قائلًا: “ توفت إلى رحمة الله خالتي ناهد فريد شوقي..اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك يارب..هتوحشيني يا حبيبتي السلام لأمي أمانة الله يرحمكم”.

وفاة ناهد فريد شوقي

ونشرت الفنانة آية سماحة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، منشورًا أعلنت فيه رحيل ناهد فريد شوقي، والدة زوجها الفنان محمد السباعي، حيث كتبت "لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقلت إلى رحمة الله أمي الثانية ناهد فريد شوقي، إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة عصرًا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد".