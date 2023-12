نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جورج كلوني يحتفل بالعرض الخاص لـ The Boys In The Boat في لندن في المقال التالي

احتفل النجم جورج كلوني بالعرض الخاص لفيلمه الجديد The Boys In The Boat، في احتفالية مميزة حضرها عدد كبير من الجمهور في العاصمة الانجليزية لندن. ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم، الذي شهد حضورًا مميزًا لزوجة كلوني، أمال كلوني، وحضور عدد من أبطال الفيلم الجديد. وفي الوقت نفسه، كان قد عاد الثنائي براد بت وجورج كلوني لتصوير مشاهد أحدث عمل سينمائي يشهد تعاون بينهما، وهو فيلم جديد يطرح بعنوان Wolfs. ونقلت صحيفة ديل ميل، لقطات جديدة من موقع تصوير مشاهد الفيلم، في مدينة لوس أنجلوس، ليستمر إرث التعاون بعيد الأمد بين الصديقين البارزين في عالم سينما هوليوود. عودة للعمل بعد تصريحات شائكة وعودة كلوني لتصوير مشاهد فيلم Wolfs، بعدما أدلى به من تصريحات، اختص بها النجوم الكبار جوني ديب ومارك ويلبرج. وكان قد أدلى النجم جورج كلوني للمرة الأولى بتصريحات بشأن رفض الثنائي مارك ويلبرج وجوني ديب، الانضمام لأبطال فيلمه الناجح "أوشنتز إيلفن". هذا الفيلم الذي طرحت منه سلسلة مكونة من ثلاث أجزاء، احتفل كلوني مع المخرج ستيفن سودبربريف بذكرى طرحه ضمن فعاليات مهرجان TCM Classic Film Festival السينمائي الدولي. وصرح كلوني في حوار أجراه مع مراسل مجلة "انترتيمنت ويكلي بالمهرجان، أنه يعتقد أن الثنائي ندما على الأمر لعدم انضمامها للفيلم بعد نجاحه الكبير. تعاون جديد بين بيت وكلوني والثنائي براد بيت وجورج كلوني، عرفوا من ضمن أبرز الصداقات في عالم سينما هوليوود، كما سبق لهم الاجتماع في بطولة مجموعة مميزة من الاعمال السينمائية كان أشهرها سلسلة أفلام Ocean's Eleven. هذه السلسلة المكونة من ثلاث أجزاء، شارك في بطولتها بجانب جورج كلوني وبراد بيت، نجوم كبار كان منهم جوليا روبرتس، ومات ديمون، وأندي جارسيا وبيرني ماك، وكيسي أفليك. السلسلة شارك في بطولتها أيضًا في ادوار رئيسية النجم آل باتشينو، وانتج الجزء الأول من هذه السلسلة في عام 2001 وأخرجه ستيفن سودبيرج.