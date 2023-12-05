محمد صبحي ناعيًا المنتجة ناهد فريد شوقي: كلي أسى وحزن لفراقك

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أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان محمد صبحي المنتجة ناهد فريد شوقي التي رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 72 عامًا، ومن المقرر تشييع جثمانها بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك حسبما أعلنت زوجة ابنها الفنانة آية سماحة.

منشور محمد صبحي



وكتب "صبحي" عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":" رحلت الصديقة الغالية والإنسانة الرائعة ناهد فريد شوقي من أكبر المنتجين وقدمت أعمالًا فنية كبيرة وعظيمة..وداعًا وكلي أسى وحزن لفراقك.. دعواتي لك إلى الله بالرحمة والمغفرة وأن يدخلك فسيح جناته وللأسرة الصبر والسلوان.. وعزائي لإبنتها الفنانة ناهد السباعي".



وفاة ناهد فريد شوقي

وأعلنت الفنانة آية سماحة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن رحيل ناهد فريد شوقي، والدة زوجها الفنان محمد السباعي، حيث كتبت منشورًا قالت فيه:"لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقلت إلى رحمة الله أمي الثانية ناهد فريد شوقي، إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة عصرًا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد".