انت الان تتابع خبر المواجهة المرعبة... قاتل أشرف عبدالغفور يقف امام ابنته وزوجته، وينهار... لن تصدق ما حدث والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - “والله ما كنت اقصد اتفاجئت بعربيته أمامي فصدمته”.. بهذه الكلمات أدلى فنان تشكيلي، متهم بالتسبب في وفاة اشرف عبد الغفور عقب اصطدامه بسيارته مساء أمس، الأحد، على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وقال المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور أمام جهات التحقيق، “أنا كنت عاوز ألحق النزلة لكن سيارة زنقت عليا، فاتفاجئت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور أمامي؛ فصدمتها دون قصد بسبب ظلمة الطريق، بعد محاولتي تفاديها على آخر لحظة لكن لم أتمكن من ذلك”.

أمرت النيابة العامة بأكتوبر بحبس المتهم بالتسبب في وفاة الفنان اشرف عبد الغفور وإصابة زوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم "مهند.أ" 33 سنة فنان تشكيلي تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ وقررت حبسه على ذمة التحقيقات واستعلمت من المستشفى عن حالة زوجة الفنان أشرف عبد الغفور الصحية لسماع أقوالها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، هوية المتسبب في الحادث الذي أدى لمصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث تصادم سيارتيهما بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في أكتوبر.

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إلى أن قائد السيارة الأخرى فنان تشكيلي، وجرى التحفظ عليه بعدما تبين عدم إصابته، وسيتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

واصطدمت سيارة الفنان التشكيلى بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور من الخلف؛ مما أدى لاصطدامها بالرصيف وإصابة الفنان وزوجته بعدة إصابات، وتم نقلهما إلى المستشفى إلا أن الفنان أصيب بتوقف عضلة القلب أثناء محاولة إسعافه، وأعلن الأطباء وفاته، بينما تبين إصابة زوجته بعدة إصابات.

وكانت زوجة أشرف عبد الغفور برفقة زوجها الراحل بالسيارة أثناء وقوع الحادث، وتم نقل الاثنين إلى مستشفى زايد التخصصي، وجرى محاولات إسعافهما ولكن أشرف عبدالغفور توفي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورورد بلاغا أفاد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث سير بين سيارتين، ومصرع قائد السيارة الأولى وتبين أنه الفنان أشرف عبدالغفور وكان برفقته زوجته التي تم نقلها في حالة خطر إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل جثمان الفنان أشرف عبدالغفور إلى ثلاجة المستشفى.

وكشفت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الحادث نتج عنه تهشم سيارة الفنان أشرف عبدالغفور ووفاته عن عمر يناهز ٨١ عاما، وإصابة زوجته بإصابات خطيرة وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.