إسعاد يونس ناعية ناهد فريد شوقي: آن الأوان تاخدي فريد في حضنك

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس صديقتها المنتجة ناهد فريد شوقي التي رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 72 عامًا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

منشور إسعاد يونس



نشرت إسعاد يونس صورة لها، وعلقت عليها قائلة:" لله الأمر من قبل ومن بعد، كل صاحب عمر بیمشي بیاخد معاه جزء من رصید کان متحوش للزمن من الونس في لمة الضلمة والوحدة والغربة".

وتابعت:"و بيعور القدرة على تحمل اللي فاضل أيا كان، دقايق وإلا ساعات وإلا أيام وإلا سنين، العزاء أن اللمة فوق بتحلو، والونس اتنقل من هنا لهناك، وداعا ناهد، آن الأوان تاخدي فريد في حضنك".



وفاة ناهد فريد شوقي

ونشرت الفنانة آية سماحة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تعلن فيه رحيل ناهد فريد شوقى، والدة زوجها الفنان محمد السباعي.

وكتبت آية سماحة: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. انتقلت إلى رحمة الله أمى الثانية ناهد فريد شوقى.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة عصرا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد".