نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024..تعرف على قائمة أبطال مسلسل "صيد العقارب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة غادة عبد الرازق، في الماراثون الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل "صيد العقارب"، الذي تواصل تحضيراته حاليًا، وهو بطولة سيمون، رياض الخولي، أحمد ماهر، محمد علاء جاميكا، آخرون من النجوم.



غادة عبد الرازق تروج لمسلسها "صيد العقارب"



وكانت قد روجت غادة عبد الرازق، مؤخرًا لمسلسها الجديد “صيد العقارب”، حيث شاركت جمهورها بعض الصور برفقة فريق العمل، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "مسلسل صيد العقارب رمضان ٢٠٢٤ إن شاء الله.. مع نجوم عظماء فى مصر والشرق الأوسط … دعواتكم لينا فضلًا".



آخر أعمال غادة عبد الرازق



وكانت أخر أعمال غادة عبد الرازق، مشاركتها في مسلسل "حدث بالفعل" الذي يعرض منه حاليًا عبر إحدى القنوات الفضائية حكاية "تحت الحزام"، والتي تجسد خلاله شخصية أم، طبيبة نفسية، لديها حالة تعلق شديدة بابنها، الذي يلعب شخصيته الممثل الشاب خالد أنور، ولكن يقترب موعد زفافه على خطيبته أميرة "سلمى أبوضيف"، وتلاحظ الأم التغيرات التي طرأت على ابنها وتغيير خطيبته لكل الترتيبات التي تقوم بها، وذلك يزعجها، وتكون القشة التي تقسم ظهرها هو خبر قرار سفر ابنها وخطيبته بعد إتمام الزفاف، وهنا تقرر الأم التدخل.



تفاصيل مسلسل حدث بالفعل

مسلسل حدث بالفعل مكون من 15 حلقة مقسمة لـ 5 حكايات، هم "ريش أبيض، قرض شخصي، تحت الحزام، كاملة، لو بعد حين".