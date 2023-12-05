نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتفليكس تتراجع عن فيلم Average Height، Average Build في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت شبكة نتفليكس رسميًا إلغاء العمل على مشروع Average Height، Average Build من بطولة مجموعة مميزة من نجوم هولويود.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، المشروع السينمائي كان من المفترض أن يضم في بطولته كل من روبرت داوني جونيور وروبرت باتينسون.

وتراجعت الشبكة عن العمل على الفيلم السينمائي الجديد، بسبب خلاف مع المخرج أدام مكاي، الشهير بأعماله السينمائية التي تقدم الكوميديا السوداء.

في الوقت نفسه، نجح فيلم الرسوم المتحركة الجديد Leo من بطولة آدم ساندلر في أداء الصوت الرئيسي، بأن يصبح الفيلم الاكثر مشاهدة على نتفليكس بين افلام الرسوم المتحركة المتاحة على المنصة.

وأوضح موقع "ديد لاين"، أن الفيلم، حقق أقوى نسبة مشاهدة فيما يخص انطلاقة عرضه، سبق وأن شهدتها منصة نتفليكس بالنسبة لفيلم رسوم متحركة.

وعلى صعيدة العروض التليفزيونية، كانت النسخة الواقعية من برنامج Squid Game: The Challenge في صدارة الاعمال.

أيضًا نجح فيلم Jawan للنجم الكبير شاه روخ خان في ان يصبح الفيلم الاكثر مشاهدة في الهند عبر منصة نتفليكس.

ووفق انديا توداي، الفيلم كان ثاني فيلم يطرح للنجم الكبير شاه روخ خان، في صالات العرض بالهند خلال عام 2023 الجاري.

أرقام قياسية

أيضًا نجح فيلم Jawan الجديد للنجم شاه روخ خان، في أن يصبح الفيلم الهندي الأعلى تحقيقًا للايرادات عبر تاريخ بوليوود، بعد ما حققه من إقبال جماهيري ساحق.

الفيلم الجديد، الذي طرح بعنوان Gadar 2 للممثل الهندي الشهير صني ديول، تربع على قمة ايرادات شباك التذاكر الهندي حتى 27 من سبتمبر الماضي.

إقبال كبير

وكان قد نجح فيلم Jawan المنتظر للنجم الهندي الكبير شاه روخ خان، في التفوق على فيلم Pathaan للفنان نفسه، في معدلات الحجز المسبق للتذاكر داخل الولايات المتحدة الامريكية.

وبحسب ما ذكر موقع إنديا توداي، كان هناك اقبال كبير على الحجز المسبق لتذاكر Jawan قبل عرضه رسميًا في صالات العرض بالولايات المتحدة، ما يبشر بتحقيقه لإيرادات قياسية مرتقبة.