فن ومشاهير

تفاعل كبير مع مواهب الباليه والكورال بالمركز الثقافي بطنطا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاعل كبير مع مواهب الباليه والكورال بالمركز الثقافي بطنطا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد المركز الثقافي بطنطا أمس الإثنين، حفلاً فنياً لمواهب المركز، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

عرض مستوحى من الحضارة المصرية

 

افتتح الحفل بعرض مستوحى من الحضارة المصرية القديمة لمواهب فصل الباليه، أعقبه فقرة شعرية للأطفال حول أعياد الطفولة، واختتم الجزء الأول من الحفل بعرضين أحدهما عرض كلاسيكي والآخر على أنغام أغنية "حلفونا" لمواهب فصل الباليه بمركز تنمية المواهب تدريب الفنان عبد الرحمن صلاح راقص البالية بدار الأوبرا المصرية.

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فقرات غنائية متنوعة لكورال المركز

 

وتضمن الجزء الثاني من الحفل فقرات غنائية متنوعة لكورال المركز منها: ياسلام على حبي وحبك، تحيا مصر، سينا، النور مكانه في القلوب، قادرين نعملها، ابن مصر، هنحب مين غيرها، بمصاحبة فرقة محمد فوزي للموسيقى العربية بقيادة الفنان المايسترو محمد الحداد.

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حضر الحفل أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي والدكتور مجدي الحفناوي نقيب الأطباء الأسبق ولفيف من المثقفين والفنانين بالغربية، وسط حضور غفير لجمهور مدينة طنطا.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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