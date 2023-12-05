أشرف زكي لـ "نغم FM": أشرف عبد الغفور من أهم الفنانين في الوطن العربي

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لبرنامج “بحب الإذاعة” على "نغم FM"، أن الفنان الراحل أشرف عبد الغفور كان إنسانًا من طراز فريد، كان قليل الكلام والظهور ودائمًا ما يعمل في صمت.

أشرف زكي يكشف تفاصيل وفاة الراحل أشرف عبد الغفور

وأشار أشرف زكي إلى أنه كان يقود سيارته وبجواره زوجته، ثم تعرضت السيارة لصدام شديد مع سيارة أخرى من الخلف، وتم نقلهما إلى المستشفى، وهناك فارق الفنان الحياة، ولاتزال زوجته موجودة بالمستشفى حتى الآن.

تصريحات أشرف زكي



وتحدث أشرف زكي عبر البرنامج الذي تقدمه المذيعة " شافكي المنيري" أنه تشرف بالعمل مع أشرف عبد الغفور في العديد من الأعمال الدرامية، بجانب السفر معه، حيث كان واحدًا من الفنانين المهمين في العالم العربي، مؤكدا أنه كان محظوظًا بالعمل مع الفنان الراحل في نقابة المهن التمثيلية، وكان شديد الدقة والحرص.



أشرف زكي عن الراحل أشرف عبد الغفور:كان يعمل في صمت وكان متفاني جدًا في عمله

وقال أشرف زكي إن الفنان الراحل كان صديق وفي مخلص، لديه حب للعطاء وللخير ويعمل في صمت، فضلًا أنه كان متفاني جدًا في عمله، كذلك كان هاديء جدًا في التصوير وكان دقيق في المواعيد.

أشرف زكي عن أشرف عبد الغفور: كان استاذًا في اللغة العربية وكان دائمًا في كامل اللياقة والجمال



وأفاد أشرف زكي أن الفنان أشرف كان استاذًا في اللغة العربية، وكان دائمًا في كامل اللياقة والجمال، حيث كان حريص ألا يٌخاصم أحد، لذلك كان الحضور مهيب في جنازته.



وقال زكي:"جائتني تليفونات من كل أنحاء العالم العربي تقدم واجب العزاء في فقيدنا الغالي الفنان الكبير أشرف عبد الغفور"، مُضيفًا:" ريهام ابنتنا، ولن نتركها ابدًا، فليغمرها الله بالصبر، ويغمرنا جميعا بالصبر".