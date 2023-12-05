فن ومشاهير

مختارات غنائية بأوبرا الإسكندرية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مختارات غنائية بأوبرا الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو محب فؤاد وذلك في الثامنة مساء الخميس 7 ديسمبر علي مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية ".

برنامج مختارات غنائية بأوبرا الإسكندرية 

 

يتضمن البرنامج مختارات من اشهر الاعمال الغنائية التي ابدعها كبار الملحنين منها عيون بهية، يمكن على باله لـ بليغ حمدي، رمش عينه، عيون القلب لـ محمد الموجي، الحلوة لـ كمال الطويل، مضناك لـ محمد عبد الوهاب وغيرها، أداء أحمد رجب، السيد وهب الله، كريم زيدان، وائل أبو الفتوح، هايدي الجندي، ولاء طلبة، مها عادل، آلاء أيوب.

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محب فؤاد 
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آلاء أيوب 
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ولاء طلبة
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هايدي الجندي 
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السيد وهب الله 
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كريم زيدان 
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وائل أبو الفتوح 
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أحمد رجب 

ما لا تعرفه عن أوبرا الإسكندرية 

 

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى تاسست عام 2004 وبدأت عروضها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نفس العام، كما قدمت عروضا خاصة للأطفال وشاركت فى العديد من انشطة الاوبرا المتنوعة.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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