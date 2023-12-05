15 ديسمبر..حفل غنائي يجمع أصالة وأحلام

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد المطربة أصالة لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، وذلك يوم 15 ديسمبر الجاري بمشاركة المطربة أحلام، ومن المقرر أن يقدما خلاله مجموعة من أغانيهم المميزة.

رسالة أصالة لـ أحلام

وأعربت الفنانة أصالة، عن سعادتها الكبيرة للقاء النجمة أحلام، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “إكس”، حيث كتبت تغريدة قالت فيها: "على الصحبة والمحبة وفي أجمل بلد، سنلتقي أنتِ وأنا، وإن شاء الله بتكون من أحلى الليالي أختي الغالية أحلامي الطيّبة".

آخر أعمال أصاله الغنائية



يذكر أن المطربة أصالة، قد طرحت مؤخرًا الجزء الأول من ألبومها الجديد لحقت نفسي بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ونشرت أصالة أول 6 أغانٍ من ألبوم لحقت نفسي، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهم: فوق، مارس إبريل، الأخبار الحلوة، لما بنتجاهل، مانجا، رجل مثالي".

وجاءت أغنية فوووق كلمات عمر عبده على وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد ياسر وأغنية لما بنتجاهل كلمات محمود كلازا وألحان كريم نيازي ومن توزيع طارق عبد الجابر أغنية الأخبار الحلوة من كلمات محمود سليم وألحان كريم أحمد ومن توزيع كريم أسامة، أما أغنية مانجا من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال ومن توزيع توما وأغنية مارس إبريل من كلمات عليم وألحان نور عز ومن توزيع أحمد مغربي وأغنية رجل مثالي من كلمات أحمد إبراهيم وألحان كريم نيازي ومن توزيع كريم أسامة.