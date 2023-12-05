نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملامح الحزن تسيطر على رانيا فريد شوقي أثناء أداء صلاة الجنازة على شقيقتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت منذ قليل، صلاة الجنازة على جثمان المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الفنانين، بالإضافة إلى أفراد عائلة الراحلة، ومن بينهم الفنانة رانيا فريد شوقي التي ظهرت عليها ملامح الحزن أثناء أداء صلاة الجنازة عليها، وخلال لحظة تشييع جثمانها لمثواه الأخير.

رانيا فريد شوقي

أبرز الحاضرين في جنازة ناهد فريد شوقي

و كان أبرز الحاضرين لجنازة ناهد فريد شوقي الفنانة دنيا سمير غانم والفنان هشام إسماعيل، ألفت عمر، داليا مصطفى، حمزة العيلي، المخرجة كاملة أبو ذكري، دنيا سمير غانم، أشرف زكي، سليمان عيد، والفنانة نرمين الفقي، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ودنيا سمير غانم، ونيرمين الفقي، وأحمد داش، وميرفت أمين، دينا عبدالعزيز، فيدرا، وداليا مصطفى، والفنان سامح الصريطي، وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

نعي ناهد السباعي لوالدتها

و نعت الفنانة ناهد السباعي والدتها، برسالة مؤثرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث نشؤت صورة جمعتهما سويًا، وعلقت عليها قائلة:“ البقاء لمن له الدوام، توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقي، الجنازة عصرًا مسجد الشرطه الشيخ زايد، البقاء والدوام لله وحده”