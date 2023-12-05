نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكرم حسني ينتهي من تحضيرات مسلسل "بابا جه".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى النجم أكرم حسني، من استعدادات مسلسله الدرامي الجديد "بابا جه"، الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل 2024، وذلك بعدما جمعته جلسة عمل مع المخرج خالد مرعي لاستعراض التفاصيل الأولية واختيار الأبطال، قبل بدء التصوير، حيث من المقرر إنطلاق التصوير منتصف شهر ديسمبر الجاري.



ويواصل المؤلف والسيناريست وائل حمدي كتابة الحلقات المتبقية له، حيث أوشك على الانتهاء من كتابة 10 حلقات، ومن المقرر أن يُقدم أكرم حسني خلال الأحداث عددًا من الأغاني المناسبة لطبيعة العمل.

تفاصيل شخصية أكرم حسني

يقدم أكرم حسني خلال أحداث مسلسل “بابا جه” دور أب لثلاثة أبناء، كما يعمل مدير فندق، ويواجه العديد من التحديات خلال سياق العمل.

ما هي آخر أعمال الفنان أكرم حسني ؟



وفي سياق آخر، يذكر أن آخر أعمال الفنان أكرم حسني السينمائية، مشاركته في فيلم "العميل صفر"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه في السينمات.

من هم أبطال فيلم "العميل صفر"؟



يضم فيلم "العميل صفر" عدد من الفنانين منهم: أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، ومنذر رياحنة، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وفيدرا، وأوتاكا، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي، وفاطمة البنوي، والعمل من تأليف وائل عبدالله، وتحت قيادة المخرج كريم العدل.



ما هي أحداث فيلم "العميل صفر"؟



تدور أحداث فيلم "العميل صفر" في إطار كوميدي لايت حول شخصية صفر عبد اللطيف شداد الهمم، الذي يسعى في تقليد مغامرات چيميس بوند بسبب حبه الشديد له فيقوم بعدة مغامرات فاشلة وتنقلب الأحداث ضده.