حلقة عمل بصور حول «صناعة البودكاست»

صور ـ عبدالله بن محمد باعلوي:

نظمت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصور ممثلة بقسم التعليم المستمر وخدمة المجتمع وبالتعاون مع اللجنة الإعلامية بالجامعة حلقة عمل حول (صناعة البودكاست) والتي تأتي تزامنا مع استعدادات اللجنة الإعلامية لبدء مسابقة البودكاست على مستوى الفرع. وشملت حلقة العمل والتي قدمها أحمد بن راشد الشبلي شرحاً نظريا وتطبيقاً عملياً للطلبة حول صناعة البودكاست متطرقا حول أساسيات صناعة البودكاست، وطرق نشره في مختلف المنصات التفاعلية. الجدير بالذكر أن مسابقة البودكاست تتزامن مع توجه الجامعة إلى مواكبة التطورات الحديثة التي يمر بها العالم الحديث، وايضا تنمية مواهب الكوادر الطلابية في المجال الإعلامي.

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