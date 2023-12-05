بدء فعاليات مهرجان سينما المرأة والطفل الدولي

مسقط ـ العُمانية: بدأت امس الأول فعاليات مهرجان سينما المرأة والطفل الدولي الثاني الذي تنظمه الجمعية العمانية للسينما لمدة 3 أيام. أقيم حفل افتتاح المهرجان تحت رعاية المكرمة الدكتورة عائشة بنت سعيد الغابشية عضوة مجلس الدولة. وأكدت ختام السيد مديرة المهرجان في كلمتها على أهمية الفعل الفني والثقافي وخاصة السينمائي في الحوار بين الحضارات والبناء على تفعيل ثقافة السينما في المجتمعات العربية تأسيسًا لجيل يؤمن بالفن بصفتها شكلا من أشكال الحياة ومقاومة اليأس.

واستهل المهرجان الذي يشارك فيه 39 فيلما من 14 دولة حول العالم بعرض فيلم (غيوم) للمخرجة العُمانية مزنة المسافر إضافة إلى أنشطة للأطفال بحضور مجموعة من طالبات وطلاب المدارس وهي ركن صندوق العجائب، وركن حكايات من فلسطين وركن حكايات عن السينما وركن الصحفي الصغير وركن فني للتصوير.

ويهدف المهرجان إلى تمكين المرأة والطفل العُماني من المشاركة، وإضفاء صورة متحضرة عن الانفتاح العُماني على قضايا المرأة والطفل، إضافة إلى استقطاب النساء العُمانيات المشتغلات في السينما، والعمل على تأسيس سينما الطفل، واكتشاف المواهب، بالإضافة إلى التعريف بالمكان بصفته وجهة سينمائية وسياحية وبصرية وفنية. وسيتضمن المهرجان في أيامه الثلاثة، عدة مسابقات توزعت على مسابقة الأفلام الروائية الدولية، ومسابقة الأفلام الروائية العمانية، ومسابقة الأفلام الوثائقية الدولية.

وتم اختيار 39 فيلما من بين 85 فيلمًا من 14 دولة حول العالم، منها 31 فيلمًا روائيًّا و8 أفلام وثائقية تتنافس فيها الأفلام الروائية على جائزة أفضل فيلم روائي دولي وجائزة أفضل فيلم روائي عُماني وجائزة أفضل سيناريو وجائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة أفضل ممثلة عُمانية وجائزة أفضل ممثل طفل، أما الأفلام الوثائقية فتتنافس على جائزة أفضل فيلم وثائقي دولي، وجائزة أفضل سيناريو جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وتضم لجنة تحكيم الأفلام الروائية كلًّا من المخرجة نجوم الغانم من دولة الإمارات العربية المتحدة والمخرجة عائشة الرفاعي من المملكة العربية السعودية والفنانة نور الهدى الغمارية من سلطنة عُمان، أما لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية فتضم كلًّا من المخرجة مروة الشرقاوي من جمهورية مصر العربية والدكتورة عزة القصابية ولورا السيابية من سلطنة عُمان.

وسيتضمن المهرجان عروضًا للأفلام المشاركة وعروض أفلام خاصة للأطفال، بالإضافة إلى جلسات حوارية وحلقة عمل (اصنعي فيلمك الوثائقي)، تقدّمها المخرجة مروة الشرقاوي بالإضافة إلى جولات سياحية في محافظة مسقط لضيوف المهرجان. وشهد حفل الافتتاح تكريم أعضاء اللجان وضيوف المهرجان وعدد من الفنانات والمشتغلين في الوسط الفني والسينمائي.