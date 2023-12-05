صلاح عبد الله ينعى ناهد فريد شوقي

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الفنان القدير صلاح عبد الله المنتجة ناهد فريد شوقي والتي وافتها المنية صباح اليوم عن عمر يناهز ٧٢ عامًا حيث نشر تعزية للراحلة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلًا “ الدوام لله.أسالكم الفاتحة والدعاء للسيدة #ناهد_فريد_شوقي والدة الإبنة الجميلة الزميلة ناهد السباعي وإبنة الراحلين العظيمين الملك فريد شوقي والرائعة الحاجة هدى سلطان وانا لله وانا إليه راجعون”

ناهد فريد شوقي

آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان القدير صلاح عبد الله فيلم “ دولارات دولارات ” والذي يعرض الآن بدور العرض مع المخرج محمد خضري والفنانة راندا البحيري والفنان نضال الشافعي والفنان علاء مرسي، والفنانة منة فضالي،و الفنان طاهر أبو الليلة، والفنانة أمينة، والفنانة القديرة هالة فاخر، والفنان مدحت تيخا، والفنان حسن عبد الفتاح، والفنان محمود حافظ، والفنان ياسر علي ماهر، والفنان إبرام سمير والفنان القدير صبري عبد المنعم والفنان محمود فارس والفنان ماجد الاسكندر.

و يتجهز الآن إلي تصوير مسلسل “ شمال إجباري” وهو التعاون الثاني بينه وبين المخرج محمد الخضري وبطلة المسلسل الفنانة راندا البحيري مع عدد من فريق العمل