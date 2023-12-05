هيئة الوثائق والمحفوظات تقيم مبادرة يوم الجودة

مسقط ـ «الوطن»:

أقامت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بمركز السلطان قابوس للثقافة والعلوم امس متمثلة في دائرة الجودة مبادرة يوم الجودة لعام 2023م، تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة والتي جاءت لتحقيق أهداف الإجادة المؤسسية ومستهدف التحسين والتطوير. كما تضمنت عرض نتائج توثيق 56 دليلا إجرائيا لكافة التقسيمات والمبادرات المتحققة في نقل المعرفة، التحسين المستمر، مبادرة ميسر الجودة لتمكين ثقافة الجودة، ومسابقة درع الجودة، وقد ساهمت هذه المبادرات في خلق بيئة إيجابية محفزة للتغيير والتطوير ولامست كافة القيادات والموظفين، وعززت من مستوى تفاعل القيادات في رفع مؤشر الابتكار والابداع بالإجادة المؤسسية، حيث كرم سعادة الدكتور رئيس الهيئة عددا من التقسيمات التي أحدثت نقلة نوعية في تطوير وتحسين عملياتها وإجراءاتها، والموظفين الذين كان لهم الأثر في تطوير الأفكار والدور الذي يحقق غاية الهيئة الأسمى وهي حفظ تاريخنا العريق لبناء مستقبل مشرق، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 في أولوية المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية. يأتي هذا التكريم تجسيدا لمتطلبات الرؤية وتطبيقا لمستهدفاتها وتماشيا مع اعمال التدقيق الداخلي والخارجي وتحقيقا لمبدأ الشفافية وإيجاد التنافس بين المديريات والدوائر والأقسام المعنية في إنجاز الأعمال الموكلة لهم بكل دقة وتفاني وتحفيزا وتشجيعا لموظفي الهيئة على بذل المزيد من الانجازات والعمل معا على خلق بيئة تنافسية وصحية في تعزيز العمل بروح الفريق الواحد بالإضافة إلى أن هذا التكريم لمبادرة الجودة الذي انتهجته الهيئة بمثابة المهارات والمعارف التي حرصت عليه الهيئة في رقي مستوى موظفيها وإكسابهم العديد من الخبرات والمهارات مما ينعكس إيجابا على ادائهم والوصول إلى الإجادة المؤسسية وتجويدها حسب متطلبات رؤية عمان 2040.

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