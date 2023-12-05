صفاء أبو السعود تنعي المنتجة ناهد فريد شوقي: قدمت للحياة الفنية أروع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 05:26 مساءً - نعت الفنانة صفاء أبو السعود، المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، تعد صاحبة عطاء فني وإنساني يشهد له الجميع، حيث وجدت نفسها أمام تحديات صعبة ومسئولية ليست هينة في تحقيق نجاحها وتميزها كونها تنتمي لأسرة فنية عريقة كابنة للعظيم فريد شوقي والعظيمة هدى سلطان، ولكنها كانت على قدر التحديات والمسئولية واستطاعت بجدارة أن تقدم لحياتنا كمنتجة مجموعة من أروع وأشهر الأعمال التي ستظل خالدة في تاريخ الفن المصري والعربي، مثل أفلام هيستريا، وامرأة آيلة للسقوط، البؤساء، حكمت المحكمة، كما قدمت العديد من الروائع للدراما التليفزيونية ومنها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

رحم الله الفنانة والإنسانة والمنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي وألهم أسرتها الصبر والسلوان.