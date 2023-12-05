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نجوم الفن يودعون ناهد فريد شوقي ( صور)

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القاهرة - محمد ابراهيم - ودع نجوم الفن والإعلاميين المنتجة ناهد فريد شوقي والتي شيعت جنازتها بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وحرص عدد من النجوم على حضور الوداع الأخير وأبرزهم الفنان القدير سامح الصريطي والفنان عمرو رمزي والفنانة بشري والفنان سليمان عيد والفنانة آية سماحة والفنان أحمد جمال سعيد والإعلامي محمد الغيطي ونجلته مي الغيطي والفنان حمزة العيلي والفنان هشام إسماعيل والفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها والفنانة القديرة ميرفت أمين والفنانة دنيا سمير غانم وعدد آخر من الفنانين والفنانات والإعلامين.

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جنازة ناهد فريد شوقي 
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جنازة ناهد فريد شوقي 
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جنازة ناهد فريد شوقي 
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جنازة ناهد فريد شوقي 
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جنازة ناهد فريد شوقي 
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جنازة ناهد فريد شوقي 
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جنازة ناهد فريد شوقي 
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جنازة ناهد فريد شوقي 
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جنازة ناهد فريد شوقي 
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جنازة ناهد فريد شوقي 
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جنازة ناهد فريد شوقي 
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جنازة ناهد فريد شوقي 
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جنازة ناهد فريد شوقي 
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جنازة ناهد فريد شوقي 
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جنازة ناهد فريد شوقي 
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جنازة ناهد فريد شوقي 
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جنازة ناهد فريد شوقي 
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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