انت الان تتابع خبر ناهد السباعي تنهار.. هذا ما فعلته عندما وجدت والدتها ميته في غرفة النوم، وصراخها أوجع قلوب الملايين والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نعت الفنانة ناهد السباعى والدتها المنتجة ناهد فريد شوقى التى رحلت عن عالمنا فى الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر.

ناهد السباعى تنعى والدتها

ونشرت ناهد السباعى صورتها مع والدتها ناهد فريد شوقى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وعلقت قائلة: «البقاء لمن له الدوام توفيت إلى رحمة الله أمى وكل حياتى ناهد فريد شوقى».

ناهد السباعى تُعلن موعد ومكان جنازة والدتها

وعن جنازة والدتها ناهد فريد شوقى كتبت ناهد السباعي: «الجنازة عصرا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد أمام هايبر وان، البقاء والدوام لله وحده».

آية سماحة تُعلن وفاة المنتجة ناهد فريد شوقى

رحلت المنتجة ناهد فريد شوقى عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 73 عاما، وأعلنت خبر الوفاة الفنانة الشابة آية سماحة عبر حسابها بموقع «فيس بوك» قائلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله انتقلت إلى رحمة الله أمى التانية ناهد فريد شوقى إنا لله وإنا إليه راجعون».