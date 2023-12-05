نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دنيا عبد العزيز برفقة زوجها في جنازة ناهد فريد شوقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت منذ قليل، صلاة الجنازة على جثمان المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الفنانين، بالإضافة إلى أفراد عائلة الراحلة، ظهرت ملامح الحزن أثناء أداء صلاة الجنازة عليها، وخلال لحظة تشييع جثمانها لمثواه الأخير.



دنيا عبد العزيز وزوجها اول الحاضرين لجنازة ناهد فريد شوقي

و كان أول الحاضرين لجنازة ناهد فريد شوقي هم: الفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها، وحضر عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنانة دنيا سمير غانم والفنان هشام إسماعيل، ألفت عمر، داليا مصطفى، حمزة العيلي، المخرجة كاملة أبو ذكري، دنيا سمير غانم، أشرف زكي، سليمان عيد، والفنانة نرمين الفقي، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأحمد داش، وميرفت أمين، فيدرا، وداليا مصطفى، سامح الصريطي.

موعد جنازة ناهد فريد شوقي

مقرر أن تقام جنازة ناهد فريد شوقي اليوم الموافق 5 / 13 / 2023 بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

نعي نقابة المهن التمثيلية

نعت نقابة المهن التمثيلية ناهد فريد شوقي في بيان لها، قائلة: تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي، وتقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحلة؛ وابنتها الفنانة ناهد السباعي؛ وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

نعي ناهد السباعي لوالدتها

و نعت الفنانة ناهد السباعي والدتها، برسالة مؤثرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث نشؤت صورة جمعتهما سويًا، وعلقت عليها قائلة:“ البقاء لمن له الدوام، توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقي، الجنازة عصرًا مسجد الشرطه الشيخ زايد، البقاء والدوام لله وحده”

مهرجان الجونة ينعى الراحلة ناهد فريد شوقي

ويذكر ان مهرجان الجونة قد قدم بيان ينعى الراحلة ناهد فريد شوقي، كالآتي "مهرجان الجونة السينمائي، بكل حزن وأسى، المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي رحلت عن عالمنا اليوم، عن عمر 73 عامًا.. ناهد من عائلة فنية عريقة، فهي ابنة فريد شوقي وهدى سلطان، وأرملة المخرج مدحت السباعي، ووالدة الممثلة ناهد السباعي، وأخت الممثلة رانيا فريد شوقي، إلى جانب جذورها الفنية الممتدة، نجحت ناهد في وضع بصمتها الخاصة والإسهام بقوة، من خلال عملها كمنتجة، في أعمال سينمائية ودرامية مهمة.. خالص تعازينا لأسرة الراحلة ولكل أسرة الفن المصري والعربي».