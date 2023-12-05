محمد الغيطي يحرص على حضور جنازة ناهد فريد شوقي

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أحمد جودة - القاهرة - حرص محمد الغيطي على حضور جنازة ناهد فريد شوقي، والدة الفنانة ناهد السباعي، والتي غيبها الموقت صباح اليوم الثلاثاء إثر أزمة صحية مفاجئة.

شُيعت منذ قليل، جنازة المنتجة ناهد فريد شوقي إلى مثواها الأخير من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد وذلك بحضور نجوم الفن والإعلام.

نقابة المهن التمثيلية تنعي المنتجة ناهد فريد شوقي

نعت نقابة المهن التمثيلية المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي رحلت صباح اليوم عن عمر ناهز 73 عامًا، إثر أزمة صحية مفاجئة، وتضمن:" تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بخالص التعازي لأسرة الراحلة، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، وإنا لله وانا اليه راجعون ".

موعد جنازة ناهد فريد شوقي

مقرر أن تقام جنازة ناهد فريد شوقي اليوم الموافق 5 / 13 / 2023 بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وفاة ناهد فريد شوقي

سبق، وأعلنت الفنانة آية سماحة زوجة ابن الراحلة ناهد فريد شوقي، عن وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت منشورًا قالت فيه:" لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ناهد فريد شوقي، إن لله وإن إليه راجعون، صلاة الجنازة عصرًا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد.

معلومات عن ناهد فريد شوقي

ولدت المنتجة ناهد فريد شوقي يوم 25 ديسمبر عام 1950، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، وهي أيضًا شقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي، وهي والدة الفنانة ناهد السباعي.

احدث أعمال محمد الغيطي

يذكر أن احدث أعمال محمد الغيطي هو تحضيره لمسلسل جديد بعنوان “طبيبة شرعية” بطولة بشرى ونضال الشافعي وصلاح عبد الله ومجموعة كبيرة من الفنانين، مشيرًا إلى أن المسلسل سيعرض خارج الموسم الرمضاني، إلى جانب أنه يحضر لعمل آخر في الموسم الرمضاني المقبل، كما كشف أنه يفكر في العودة للسينما ولديه فيلمين مع المنتج والمخرج مازن الجبلي، مشيرًا إلى أنه متفائل بالعمل معه.

جنازة والدة ناهد السباعي

جنازة والدة ناهد السباعي

جنازة والدة ناهد السباعي