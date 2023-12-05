نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملامح الحزن.. سليمان عيد يحضر جنازة ناهد فريد شوقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضر الفنان سليمان عيد جنازة ناهد فريد شوقي، والدة الفنانة ناهد السباعي، والتي غيبها الموقت صباح اليوم الثلاثاء إثر أزمة صحية مفاجئة.

شُيعت منذ قليل، جنازة المنتجة ناهد فريد شوقي إلى مثواها الأخير من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد وذلك بحضور نجوم الفن والإعلام.

موعد جنازة ناهد فريد شوقي

ومن المقرر أن تقام جنازة ناهد فريد شوقي اليوم الموافق 5 / 13 / 2023 بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

مهرجان الجونة ينعى الراحلة ناهد فريد شوقي

وقدم مهرجان الجونة بيان ينعى الراحلة ناهد فريد شوقي، كالآتي "مهرجان الجونة السينمائي، بكل حزن وأسى، المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي رحلت عن عالمنا اليوم، عن عمر 73 عامًا.. ناهد من عائلة فنية عريقة، فهي ابنة فريد شوقي وهدى سلطان، وأرملة المخرج مدحت السباعي، ووالدة الممثلة ناهد السباعي، وأخت الممثلة رانيا فريد شوقي، إلى جانب جذورها الفنية الممتدة، نجحت ناهد في وضع بصمتها الخاصة والإسهام بقوة، من خلال عملها كمنتجة، في أعمال سينمائية ودرامية مهمة.. خالص تعازينا لأسرة الراحلة ولكل أسرة الفن المصري والعربي».

نعي نجوم الفن لـ ناهد فريد شوقي



كما حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي شقيقة ناهد فريد شوقي، على نعي شقيقتها بعد وفاتها، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار، توفيت إلى رحمة الله أختي المنتجة الكبيرة السيدة ناهد فريد شوقي، صلاة الجنازة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد"، كما نعاها عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة دنيا سمير غانم، التي كتبت عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام":" البقاء لله المنتجة ناهد فريد شوقي خالص التعازي لابنتها، الزميلة والصديقة العزيزة ناهد السباعي وأختها الصديقة العزيزة رانيا فريد شوقي ربنا يصبركم يا رب".

أحدث أعمال سليمان عيد

ويذكر ان الفنان سليمان عيد يشارك في مسرحية «التليفزيون»، يجسد شخصية والد الفنانة إيمي سمير غانم وأوس أوسن ويعيشون داخل حي شعبى، في حالة إجتماعية بسيطة، كما شارك في افتتاحية النسخة الرابعة من موسم الرياض من خلال مسرحية «زواج اصطناعي»، والتي شارك فيها كلا من مى عزالدين، محمد أنور، بيومي فؤاد، سليمان عيد، مصطفي غريب