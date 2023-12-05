نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم "أنف وثلاث عيون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت مؤخرًا شركتا Lagoonie Film Production وRise Studios الإعلان التشويقي الرسمي لفيلمهما أنف وثلاث عيون، بالتزامن مع موعد العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

يستعرض الإعلان العلاقات النسائية المتعددة في حياة د. هاشم/ ظافر العابدين، بينما يكشف لنا عن أزمته الكبرى التي تؤرقه في سعيه دومًا لإنهاء علاقاته بمجرد أن يراوده عدم الارتياح. وفي رحلته للكشف أسباب أزمته؛ تفاجئه طبيبته النفسية د. عليا/ صبا مبارك بأن أزمته الحقيقية ليست مشاعره وإنما عقله الذي يقوده دومًا لعلاقات محكوم عليها بالنهاية، والتي نكتشفها في مشاهد متباينة للنجمات سلمى أبو ضيف وأمينة خليل ونورا شعيشع. ثم ينتهي الإعلان بصوت أنثوي جميل في خلفيته، يدندن الأغنية الكلاسيكية "بيني وبينك إيه".

تم إطلاق الإعلان التشويقي بالتزامن مع بدء فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مدينة جدّة، وسيشهد الفيلم عرضه العالمي الأولى هناك؛ حيث يُعرض الساعة 9:35 مساءً، يوم الأربعاء 6 ديسمبر في صالة القاعة الكبرى (ريتز كارلتون)، ويُعاد عرضه الساعة 7:50 مساءً، يوم الجمعة 8 ديسمبر في صالة فوكس 1 (ريد سي مول).

فيلم أنف وثلاث عيون من إنتاج Lagoonie Film Production بالتعاون مع Rise Studios، ورؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، وهو معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972. وتم الإعلان عن عرضه العالمي الأول ضمن برنامج روائع عربية في الدورة دورته الثالثة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث تبدأ فعالياتها بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية يوم 30 نوفمبر الحالي.

الفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.

تدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عامًا!

Lagoonie Film Production شركة مصرية أسستها المنتجة شاهيناز العقاد في 2017، وشاركت في إنتاج عدد من الأفلام الناجحة والحاصلة على جوائز من مهرجانات دولية، منها ريش للمخرج عمر الزهيري، أميرة للمخرج محمد دياب، صالون هدى للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، الحارة للمخرج الأردني باسل غندور والفيلم القصير شوكة وسكينة بطولة النجوم منة شلبي، إياد نصار وآسر ياسين. بجانب أفلامها التجارية التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، مثل برا المنهج للمخرج عمرو سلامة، فرق خبرة للمخرج شريف نجيب، والكوميديا العائلية في أعز الولد، بالإضافة لأحدث إنتاجاتها السينمائية فيلم ساعة إجابة للمخرج مصطفى أبو سيف.