أحمد جمال سعيد يعلن موعد عزاء ناهد فريد شوقي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن منذ قليل الفنان أحمد جمال سعيد نجل شقيقة المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي عن موعد عزاء الذي وافتها المنية صباح اليوم وشيعت جنازتها بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة حيث نشر منشور عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلًا " إنا لله وانا اليه راجعون

سيقام عزاء المرحومه ناهد فريد شوقى

في قاعه الوهاب مسجد الشرطه في الشيخ زايد أمام هايبر وان يوم الخميس الموافق ٧ ديسمبر بعد صلاه المغرب

البقاء والدوام لله وحده

نسألكم الدعاء".

أحمد جمال سعيد وناهد فريد شوقي

نجوم الفن يودعون ناهد فريد شوقي

من جانب آخر ودع نجوم الفن والإعلاميين المنتجة ناهد فريد شوقي والتي شيعت جنازتها بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وحرص عدد من النجوم على حضور الوداع الأخير وأبرزهم الفنان القدير سامح الصريطي والفنان عمرو رمزي والفنانة بشري والفنان سليمان عيد والفنانة آية سماحة والفنان أحمد جمال سعيد والإعلامي محمد الغيطي ونجلته مي الغيطي والفنان حمزة العيلي والفنان هشام إسماعيل والفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها والفنانة القديرة ميرفت أمين والفنانة دنيا سمير غانم وعدد آخر من الفنانين والفنانات والإعلامين.